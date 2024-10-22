Казань, 22 октября, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подготовил подарки для лидеров иностранных государств, принимающих участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом 22 октября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Илья Питалев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

«Подарки предусмотрены», — уточнил журналистам Песков.

Представитель Кремля пообещал позже сообщить детали касаемо подарков.

Как передавало ИА Регнум, с 22 октября в Казани стартует трёхдневный саммит БРИКС. В числе гостей ожидают представителей более 30 государств.

22 октября Путин в Казани проведёт несколько двусторонних встреч с участниками саммита. Вечером запланирован неформальный обед для глав делегаций.

В последующие два дня саммита также ожидаются двусторонние встречи.

В рамках XVI саммита лидеры стран мирового большинства обсудят острейшие кризисы на планете, формирование многополярности и подключение новых государств к работе в БРИКС, взаимодействие в сфере безопасности, реформу международной финансовой системы, развитие межбанковской кооперации, расширение взаиморасчётов в национальных валютах.

Всего на мероприятии ожидают участия 36 стран и шести международных организаций. Также запланирован визит генсека ООН Антониу Гутерриша.