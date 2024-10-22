Казань, 22 октября, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Бразилия не поддерживает антироссийские санкции Запада и в её отношениях с Россией отсутствует враждебность, ответил немецкому журналисту главный советник президента Бразилии по внешней политике Селсу Аморим накануне саммита БРИКС в Казани.

Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости Главный советник президента Бразилии по внешней политике Селсу Аморим

«У нас нормальные отношения с Россией. Мы против санкций», — сказал он корреспонденту немецкого журнала Spiegel, который в ультимативной форме задал ему вопрос о том, поддерживает ли Бразилия введение новых санкций в отношении России.

Аморим уточнил, что эти санкции попросту неэффективны, ведь от них больше страдает сама Европа, а российская экономика, напротив, демонстрирует рост. Он также отметил, что теперь европейцам навязали покупку более дорогих энергоресурсов из США, транспортируемых по воде.

Саммит БРИКС пройдёт с 22 по 24 октября в Казани.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября заместитель советника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что Вашингтон намерен ужесточить антироссийские санкции, в том числе за счёт новых ограничений в отношении экспорта энергоносителей из России. По его словам, США также планируют нарастить усилия по ужесточению ограничений, касающихся экспортного контроля в отношении России.

Председатель правительств РФ Михаил Мишустин 16 октября заявил, что незаконные антироссийские санкции не достигнут целей, которых желают добиться их авторы. По его словам, сейчас РФ сконцентрировалась на раскрытии своего внутреннего потенциала и поддержке ключевых сфер экономики и предприятий.