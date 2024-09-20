Вашингтон, 20 сентября, 2024, 03:20 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов Америки намерены ужесточить антироссийские санкции, в том числе за счёт новых ограничений в отношении экспорта энергоносителей из РФ. Об этом 19 сентября заявил заместитель советника президента США по нацбезопасности Далип Сингх.

Иван Шилов ИА Регнум Нефть, Россия

«Я думаю, мы приближаемся к тому, что сможем говорить о гораздо более жёстком режиме применительно к «теневому флоту» и к тем объёмам нефти, которые Россия в состоянии поставлять на рынок», — приводит его слова ТАСС.

По словам чиновника, Вашингтон намерен активизировать усилия по ужесточению ограничений, касающихся экспортного контроля в отношении России.

Кроме российских энергоносителей, речь идёт также о третьих странах, в числе которых Китай, Индия, Турция и ОАЭ. По мнению американских властей, упомянутые страны производят и экспортируют компоненты, которые якобы используются в оборонно-промышленном секторе РФ.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что Соединённые Штаты опасаются вводить новые санкции в отношении российских нефтяных танкеров из-за того, что это может повлечь за собой риск роста цен на энергоносители.

6 июня вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия за четыре месяца увеличила долю дружественных стран в экспорте нефти до 95%, при этом 70% платежей обеспечиваются национальными валютами. Он отметил, что, несмотря на все затруднения, российская нефтяная отрасль «работает устойчиво».