Вашингтон, 21 октября, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на предстоящем саммите БРИКС в Казани планирует придать блоку вес, «заставив его» построить новую глобальную систему финансовых платежей, чтобы нанести удар по доминированию США в мировой финансовой системе. Об этом пишет издание The Economist.

Александр Щербак/ТАСС

Как отмечает автор публикации, платёжная система БРИКС позволила бы осуществлять экономические операции без зависимости от тех, кто решил использовать доллар и евро в качестве оружия. Так, система под названием «мост БРИКС» позволит вести трансграничные расчёты с использованием цифровых платформ, управляемых их центральными банками, поясняется в материале.

При этом издание утверждает, что при создании собственной платформы БРИКС, скорее всего, будет ориентироваться на mBridge — международную платёжную систему, которая частично управляется «бастионом западного порядка» Банком международных расчётов (БМР).

Автор статьи подчёркивает, что санкции против России побудили противников США ускорить свои усилия по отказу от доллара, а также подтолкнули правительства многих стран, прежде всего Китай, задуматься о своей зависимости от американских финансов.

«Путин надеется извлечь выгоду из этого недовольства долларом на саммите БРИКС. Для него создание новой схемы является актуальным практическим приоритетом, а также геополитической стратегией», — сказано в статье.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября Путин заявил, что БРИКС играет заметную роль в глобальной экономике, и эта роль, по словам президента, будет расти. Он отметил, что совокупный ВВП объединения составляет более 60 трлн долларов, а общая доля мирового валового продукта уверенно превышает соответствующий показатель так называемой «Группы семи» (G7).

14 октября председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что доля БРИКС к 2028 году, согласно прогнозам, составит 38% мирового ВВП. Он уточнил, что при этом будет происходить снижение показателей ранее лидировавших стран G7.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал БРИКС привлекательным и более демократическим объединением для многих стран, чем западные «замкнутые клубы». По его словам, всё больше государств мира считают необходимым выстраивать отношения по-новому и не приемлют диктата одной страны в отношении другой.