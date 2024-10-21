Москва, 21 октября, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Обсуждение западными СМИ «плана» президента РФ Владимира Путина по разрушению доминирования доллара производит впечатление истерики. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Это производит впечатление какой-то странной истерики, потому что санкции и долларовая система — вещи совершенно разные. Даже находясь вне долларовой системы, по сути дела, находясь под санкциями, все равно, скажем, цены нефти котируем в долларах или ориентируемся на курс доллара, как существенный элемент, скажем, в составлении бюджета», — приводит слова Делягина Lenta.ru.

По мнению Делягина, упоминание плана является подменой понятий и сознательным нагнетанием антироссийской истерики. Вместе с этим депутат напомнил заявление Путина о том, что на саммите БРИКС речь будет идти не о введении новой валюты, а о создании замены SWIFT.

«О необходимости этого говорили с 2014 года, с 2022 года это стало окончательно понятно. Это способ освобождения от санкций. Всё понятно. Те, кто ввели против нас санкции, от этого находятся в состоянии истерики», — добавил депутат.

По словам Делягина, создание аналога SWIFT станет новым шагом в дедолларизации мировой экономки. При этом, подчеркнул он, именно США уничтожают доллар в качестве мировой валюты, вводя санкции против России.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание The Economist писало, что Путин на предстоящем саммите БРИКС в Казани планирует придать блоку вес, «заставив его» построить новую глобальную систему финансовых платежей, чтобы нанести удар по доминированию США в мировой финансовой системе. Как отметил автор публикации, платёжная система БРИКС позволила бы осуществлять экономические операции без зависимости от тех, кто решил использовать доллар и евро в качестве оружия. Так, система под названием «мост БРИКС» позволит вести трансграничные расчёты с использованием цифровых платформ, управляемых их центральными банками, поясняется в материале.

Автор статьи также подчеркнул, что санкции против России побудили противников США ускорить свои усилия по отказу от доллара, а также подтолкнули правительства многих стран, прежде всего Китай, задуматься о своей зависимости от американских финансов.