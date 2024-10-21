Казань, 22 октября, 2024, 01:44 — ИА Регнум. С 22 октября в Казани стартует трёхдневный саммит БРИКС. В числе гостей ожидают представителей более 30 государств.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

В рамках XVI саммита лидеры стран мирового большинства обсудят острейшие кризисы на планете, формирование многополярности и подключение новых государств к работе в БРИКС, взаимодействие в сфере безопасности, реформу международной финансовой системы, развитие межбанковской кооперации, расширение взаиморасчетов в национальных валютах.

Кроме членов БРИКС в Казань приедут и другие представители стран Глобального Юга и Востока, заинтересованные в сотрудничестве с объединением. Всего на мероприятии ожидают участия 36 стран и шести международных организаций. Также запланирован визит генсека ООН Антониу Гутерриша.

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что на саммите БРИКС в Казани будут представлены 36 стран, 22 из которых — на высшем уровне. Лидеры БРИКС обсудят механизм предоставления статуса партнёра организации, который станет этапом подготовки желающих стать полноценным членом сообщества. На встрече БРИКС+ лидеры затронут вопросы продовольственной и энергетической безопасности, особое внимание будет уделено эскалации на Ближнем Востоке, уточнил Ушаков.

В графике президента России Владимира Путина в рамках саммита предусмотрены встречи как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, график российского лидера России на предстоящем саммите межгосударственного объединения БРИКС включает множество встреч, охватывающих период с утра до ночи.

БРИКС играет заметную роль в глобальной экономике, и эта роль, по словам президента России, будет расти. Путин 18 октября отметил, что совокупный ВВП объединения составляет более 60 трлн долларов, а общая доля мирового валового продукта уверенно превышает соответствующий показатель так называемой «Группы семи» (G7).