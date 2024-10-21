Москва, 22 октября, 2024, 01:29 — ИА Регнум. Минюст России призвал сформулировать перечень мер безопасности госорганов и организаций на территориях, где введено военное положение.

Шпионаж

Отмечается, что комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон, «О военном положении», который был разработан Минюстом.

Проект предлагает уточнить перечень мер, принимаемых на территориях, где введён режим военного положения. Их необходимость поясняется тем, что разведслужбы противника могут легко узнать о действиях органов госвласти из открытых источников, поскольку те обязаны информировать население, пишет РБК.

Таким образом, изменения направлены на повышение безопасности в условиях военного положения и потенциальных угроз террористов и экстремистов.

Военное положение вводит своим указом президент России. На данный момент такое положение действует в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

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