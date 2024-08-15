Москва, 15 августа, 2024, 17:24 — ИА Регнум. В Москве с башенного крана с высоты 35 метров упали два человека. Один погиб, другого госпитализировали, сообщил ИА Регнум источник.

Telegram/Прокуратура Москвы

По предварительной информации, инцидент произошёл на стройке на Остафьевском шоссе в районе Щербинка. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Прокуратура Москвы в свою очередь сообщила в Telegram-канале, что прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Как передавало ИА Регнум, 12 августа в Воронеже при падении подъёмной площадки башенного крана погибли двое рабочих, один получил тяжёлые травмы. Пострадавшего эвакуировали с высоты прибывшие на место спасатели и передали его врачам.