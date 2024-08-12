Воронеж, 12 августа, 2024, 16:34 — ИА Регнум. В Воронеже при падении подъёмной площадки башенного крана погибли двое рабочих, один получил тяжёлые травмы. Об этом сообщили в МЧС России.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

«На стройке подъёмник с тремя рабочими застрял на уровне 18 этажа. Выжил только один», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Пострадавшего эвакуировали с высоты прибывшие на место спасатели и передали его врачам.

Как передавало ИА Регнум, 19 июня в центре Москвы упал лифт в многоэтажке на Земляном Валу при проведении работ по замене оборудования. Тогда сообщалось, что лифт рухнул с третьего этажа. Рабочий упал в шахту. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.