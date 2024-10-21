Архангельск, 21 октября, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Девятнадцатилетний житель Архангельска, оставивший новорождённого сына умирать в лесу, предстанет перед судом за это и другие преступления. Об этом сообщает 21 октября пресс-служба следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

СУ СКР по Архангельской области

Расследование уголовного дела в отношении юноши завершено. Его обвиняют в убийстве малолетнего с особой жестокостью, развратных действиях и половом сношении с несовершеннолетними, использовании несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов и распространении таких материалов среди несовершеннолетних.

Как установило следствие, в августе 2023 года обвиняемый приехал в торговый центр, где его 15-летняя подруга родила ребёнка в туалете. Забрав младенца, он оставил его в лесу.

«Желая скрыть факт рождения сына, чтобы не осуществлять родительские обязанности, обвиняемый завернул новорожденного в одежду и, проявляя особую жестокость, отнес его и оставил без тепла, еды и воды в безлюдном месте лесополосы в районе улицы Энтузиастов», — говорится в сообщении.

В ходе следствия было установлено, что у юноши была интимная связь с двумя 15-летними девушками. Одну из них он склонил к изготовлению фотографий и видеоматериалов порнографического содержания, а также отправлял ей такого рода материалы, изготовленные им самим.

На допросе обвиняемый частично признал вину. В период следствия он находился под арестом. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в СК.

Как сообщало ИА Регнум, школьница, родившая ребёнка в туалете, сняла младенца на видео и опубликовала кадры с ним в социальной сети. Эту запись увидела её подруга и обратилась в правоохранительные органы. После этого мать и отца младенца задержали, было возбуждено уголовное дело.