Архангельск, 7 мая, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Восемнадцатилетний юноша отнёс в лесополосу в Архангельске и оставил там умирать своего ребёнка, которого его подруга-школьница родила в туалете одного из торговых центров. Об этом сообщает 7 мая пресс-служба следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

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По данным следствия, 15-летняя девушка родила младенца в августе 2023 года. Юноша завернул новорождённого в футболку и оставил в лесополосе. Его задержали по подозрению в убийстве лица, «заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Следователи будут настаивать на аресте.

Правовую оценку действиям несовершеннолетней роженицы дадут в ходе расследования. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавили в ведомстве.

Школьница сняла младенца на видео и опубликовала кадры с ним на своей странице в соцсети. Ребёнок был жив. Публикацию увидела её подруга и обратилась в правоохранительные органы, сообщает «Газета.Ru».

Как сообщало ИА Регнум, ранее в городе Осташкове Тверской области женщина убила новорождённого младенца маникюрными ножницами. В отношении неё возбудили уголовное дело.