Москва, 21 октября, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Решение правительства России о запрете некоторых видов ПЭТ-упаковок должно учитывать и другие виды отходов, которые не поддаются переработке, включая термоусдочную плёнку, заявил глава постоянной комиссии Совета по правам человека (СПЧ) по экологическим правам Сергей Цыпленков.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«СПЧ почти 10 лет говорит о необходимости ограничения или прекращения поступления на рынок одноразовых товаров, тары и упаковки, которые не могут быть переработаны или извлечены из потока отходов для последующей переработки. С этой точки зрения, распоряжение правительства делает первый шаг для выполнения рекомендаций Совета, и такой прецедент можно только приветствовать. Не удивляет, но расстраивает то, что и здесь, похоже, не обошлось без лоббистов», — сказал Цыпленков.

Так, отметил глава комиссии, распоряжение правительства ограничилось только ПЭТ-бутылками и редкими в применении этикетками. При этом СПЧ неоднократно направляло в правительство перечень основных пластиковых загрязнителей (стаканы, трубочки, пластиковая посуда и т.д.), подчеркнул Цыпленков.

Кроме этого, решение правительства выводит из-под запрета термоусадочную плёнку, которая создаёт проблемы при переработке полезной упаковки.

«Это «подарок» тем, кто не позволяет наладить нормальную систему обращения с отходами», — добавил Цыпленков.

Он пояснил, что термоусадочная плёнка под воздействием температуры плотно облегает тело упаковки, выполняя роль исключительно этикетки, не неся никаких других практических свойств. Однако наличие данной плёнки может создать проблемы для автоматической сортировочной линии, которая не сможет распознать бутылку и отправить её в отход.

«Если бутылка в термоусадочной плёнке пройдёт сортировку и попадёт на переработку, то при измельчении материал не сможет отделиться от пленки и снова попадёт в отход, а не на переработку», — объяснил Цыпленков.

Глава комиссии выразил надежду, что следующее распоряжение правительства будет учитывать и другие виды отходов, которые не поддаются переработке, а термоусадочная плёнка будет и вовсе запрещена.

Как передавало ИА Регнум, в составленный правительством список, в частности, попали бутылки для пищевой промышленности всех цветов, кроме бесцветного, голубого, зеленого, коричневого и белого.

Кроме того, под запретом окажется упаковка с нанесением на неё этикетки из поливинилхлорида, за исключением термоусадочной этикетки, а также многослойные бутылки.