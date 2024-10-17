Москва, 18 октября, 2024, 02:34 — ИА Регнум. Три вида ПЭТ-упаковки оказались в списке продукции, производство и использование которой в России не будет допускаться по причине того, что отходы от неё не подлежат обработке и утилизации. Это следует из решения правительства РФ, которое вступит в силу с сентября 2025 года.

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Об указанном запрещённом перечне пишет «Российская газета». В список, в частности, попали бутылки для пищевой промышленности всех цветов, кроме бесцветного, голубого, зеленого, коричневого и белого.

Кроме того, под запретом окажется упаковка с нанесением на неё этикетки из поливинилхлорида, за исключением термоусадочной этикетки, а также многослойные бутылки.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2021 года стало известно, что японские учёные из Института науки и технологий Нара (Nara Institute of Science and Technology) обнаружили бактерию, позволяющую разлагать пластмассы и производить экологически чистый биоразлагаемый пластик. Они выяснили, что на полиэтилентерефталате (ПЭТ) можно выращивать бактерию Ideonella sakaiensis, которая после производит поли-три-гидроксибутират.

Авторы исследования отметили, что открытие решает сразу две проблемы: разложение наиболее стойкой формы пластика на нефтяной основе и производство биоразлагаемых пластиков.