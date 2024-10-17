Уфа, 17 октября, 2024, 21:19 — ИА Регнум. Паралимпийскому движению в России необходимо участвовать в поддержке ветеранов специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 17 октября на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Уфе.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС

«Особые задачи стоят и перед Паралимпийским комитетом, который должен участвовать в развитии любительской, массовой составляющей адаптационного спорта», — сказал он.

Президент поручил учесть проекты, направленные на реабилитацию ветеранов СВО. Путин назвал поддержку героев одним из безусловных приоритетов и нравственным долгом для всех.

Как передавало ИА Регнум, российский лидер 17 октября прибыл в Уфу. Программой его рабочей поездки также предусмотрено посещение центра для адаптивных видов спорта и встреча там с ранеными участниками спецоперации.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в сентябре поручил Минспорту проработать вопрос о реабилитации в фитнес-клубах участников спецоперации, а также граждан, которые пострадали при выполнении задач в зоне СВО.