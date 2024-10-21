Москва, 21 октября, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Неудобная раскладка клавиатуры является главной проблемой, с которой столкнулась современная Россия, сообщил дизайнер и блогер Артемий Лебедев в соцсети «ВКонтакте».

Bulkin Sergey/Global Look Press

«У России есть одна, просто размером со страну, мегаглобальнейшая проблема, супердиверсия, которую сделал Запад и безграмотные русские программисты», — сказал он.

Он уточнил, что в раскладке на английском языке нет необходимости зажимать клавишу Shift для того, чтобы поставить знаки препинания, ведь все необходимые кнопки есть в нижнем регистре клавиатуры. По словам Лебедева, эта проблема является крайне важной, поэтому российское правительство должно решить её как можно скорее.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре Лебедев назвал работу провинциальных журналистов бессмысленной и заявил, что таких специалистов может заменить нейросеть. Однако дизайнер считает, что специалисты, которые занимаются написанием сценариев и аналитических материалов, будут востребованы, а их работа будет высоко оплачиваться.

В конце марта актриса и общественный деятель Ольга Будина назвала куклы Барби одной из причин падения общественной морали. Куклы её детства — пупсы, рассказала актриса, были сделаны в правильных пропорциях и копировали грудного ребёнка. Кукла Барби же создавалась изначально с деструктивной целью. С ней согласился депутат Госдумы Виталий Милонов, который поддержал запрет кукол в России.