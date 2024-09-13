Дизайнер Лебедев заявил, что провинциальных журналистов может заменить ИИ
Москва, 13 сентября, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Дизайнер, предприниматель и блогер Артемий Лебедев назвал работу провинциальных журналистов бессмысленной и заявил, что таких специалистов может заменить нейросеть.
«На тех людей, которые делали тупую механическую бессмысленную работу, типа провинциальных журналистов, спрос действительно снизился, потому что они теперь не нужны. Нейросеть прекрасно делает текст в духе провинциального бессмысленного журналиста», — сказал Лебедев, комментируя новость о снижении спроса на копирайтеров и редакторов.
Однако дизайнер считает, что специалисты, которые занимаются написанием сценариев и аналитических материалов, будут востребованы, а их работа будет высоко оплачиваться.
Руководитель направления продаж «Авито Работа» Роман Губанов в интервью для «Известий» рассказал, что использование нейросетей может найти применение в журналистике, преподавании, программировании и других направлениях.
Как передавало ИА Регнум, в 2023 году наиболее востребованными на рынке труда в России стали менеджеры по продажам, а также продавцы для розничных точек и кассиры. Также высокий спрос на персонал фиксировался в промышленности, строительстве и транспортно-логистической сфере.