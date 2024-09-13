Москва, 13 сентября, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Дизайнер, предприниматель и блогер Артемий Лебедев назвал работу провинциальных журналистов бессмысленной и заявил, что таких специалистов может заменить нейросеть.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Артемий Лебедев

«На тех людей, которые делали тупую механическую бессмысленную работу, типа провинциальных журналистов, спрос действительно снизился, потому что они теперь не нужны. Нейросеть прекрасно делает текст в духе провинциального бессмысленного журналиста», — сказал Лебедев, комментируя новость о снижении спроса на копирайтеров и редакторов.

Однако дизайнер считает, что специалисты, которые занимаются написанием сценариев и аналитических материалов, будут востребованы, а их работа будет высоко оплачиваться.

Руководитель направления продаж «Авито Работа» Роман Губанов в интервью для «Известий» рассказал, что использование нейросетей может найти применение в журналистике, преподавании, программировании и других направлениях.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году наиболее востребованными на рынке труда в России стали менеджеры по продажам, а также продавцы для розничных точек и кассиры. Также высокий спрос на персонал фиксировался в промышленности, строительстве и транспортно-логистической сфере.