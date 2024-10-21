Вашингтон, 21 октября, 2024, 05:26 — ИА Регнум. Бывший американский военный Пол Уилан, осуждённый в России по обвинению в шпионаже, 20 октября впервые после освобождения в результате обмена дал интервью американскому телеканалу CBS News.

Иван Шилов ИА REGNUM Шпион

Уилан отказался объяснить, как получил флеш-накопитель с секретными данными, и не ответил на вопрос о том, сотрудничал ли он с властями какого-либо государства.

«Я ничего не делал… Это не те вопросы, о которых я сейчас готов говорить», — заявил он, отвечая на вопрос о том, как получил флеш-накопитель с секретной информацией во время пребывания в России.

Он отметил, что планирует написать книгу, в которой опишет свою версию произошедшего и затронет интересующую многих тему о том, работал ли он на власти какой-либо страны. Сейчас, по словам Уилана, он не хотел бы углубляться в этот вопрос. При этом экс-военный США заверил, что никогда не являлся секретным агентом.

Пола Уилана задержали в России в декабре 2018 года по подозрению в попытках получить сведения о курсантах учебного заведения Федеральной службы безопасности (ФСБ). В июне 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам тюремного заключения.

Как напомнил сам Уилан в интервью телеканалу, он и его семья добивались от властей Соединённых Штатов, чтобы его включили в сделку по обмену с участием россиянина Виктора Бута, осуждённого в США на 25 лет по обвинению в торговле оружием.

Бут вернулся в Россию в декабре 2022 года по обмену на двукратную олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер, задержанную и приговорённую к девяти годам лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков. По словам Уилана, с того момента он неоднократно обращался к американской стороне с просьбой провести обмен.

«Я спросил, могут ли меня обменять на кого-то. Мне ответили, что не на кого», — рассказал Уилан.

Он добавил, что его крайне беспокоил тот факт, что переговоры о его освобождении годами заходили в тупик. Он намекнул, что расстроен нерешительностью американских властей в этом вопросе, но напрямую никого не обвинил.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании граждан, переданных в рамках обмена заключёнными с США. В списке значились Пол Уилан, обвинённый в шпионаже журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, а также граждане США, России и Германии.

В рамках обмена в Россию вернулись находившиеся в заключении в странах НАТО Вадим Красиков, осуждённый в Германии за убийство террориста Зелимхана Хангошвили, Артём и Анна Дульцевы, Михаил Макушин, обвинённый в шпионаже Павел Рубцов, Роман Селезнёв и Владислав Клюшин, которым вменялся кибершпионаж, а также Вадим Конащёнок, обвинённый в контрабанде американских технологий. В аэропорту Внуково освобождённых россиян лично встретил президент России. Глава государства поблагодарил их за верность присяге и пообещал представить их к госнаградам.