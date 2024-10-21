Киев, 21 октября, 2024, 05:01 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в столице Украины Киеве третий раз за ночь на фоне воздушной тревоги. Об этом 21 октября сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По данным онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги.

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал ситуацию со взрывами в городе лишь однажды. Он пояснил, что в Киеве работают системы противовоздушной обороны.

«На левом берегу столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!» — написал Кличко в своём Telegram-канале, не указывая никаких подробностей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины на фоне сигнала воздушной тревоги. Сигнал, предупреждающий об опасности с воздуха, на момент взрывов звучал в 14 регионах Украины.

Накануне, в ночь на 20 октября, серия взрывов прозвучала в Харькове на фоне воздушной тревоги.

В подконтрольном Киеву городе Запорожье 19 октября российскими войсками поражено место дислокации иностранных наёмников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Рядом с местом дислокации ВСУ и наёмников находился склад боеприпасов, поэтому взрыв произошёл с детонацией. По предварительным данным, в результате удара погибли более 20 боевиков, ещё как минимум 60 получили ранения.