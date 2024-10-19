Харьков, Украина, 20 октября, 2024, 02:21 — ИА Регнум. Серия взрывов прозвучала в Харькове в ночь на 20 октября, сообщило украинское интернет издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

При этом официальной информации об ударах российской армии по объектам ВСУ в этом городе не поступало.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога действует Харьковской области и ещё 12 регионах, подконтрольных киевскому режиму, а также в Киеве.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 10 октября в Харькове уже был зафиксирован взрыв. Информацию о нём приводил телеканал «Общественное». Другие подробности не уточнялись.

В ночь на 18 октября назначенный властями Украины глава оккупированной ВСУ части Запорожья Иван Фёдоров проинформировал о серии взрывов в районах Запорожской области, подконтрольных украинской армии. Он уточнил, что в результате случившегося получили повреждения объекты инфраструктуры. Фёдоров также уточнил, что за сутки в регионе прогремело около 200 взрывов.