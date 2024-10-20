Кривой Рог, Украина, 20 октября, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины на фоне сигнала воздушной тревоги. Об этом 20 октября сообщает украинский 24-й телеканал.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Информацию о мощных взрывах подтвердили агентство РБК-Украина и украинское издание «Общественное». Информация от официальных властей не поступала. Данные о возможных пострадавших или разрушениях инфраструктуры, а также иные подробности не приводятся.

Согласно данным онлайн-ресурса по оповещению населения украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области действует режим воздушной тревоги.

Сигнал, предупреждающий об опасности с воздуха, по состоянию на 23:50 мск звучит в 14 регионах Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что серия взрывов прозвучала в Харькове в ночь на 20 октября на фоне воздушной тревоги.

В подконтрольном Киеву городе Запорожье 19 октября российскими войсками поражено место дислокации иностранных наёмников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Рядом с местом дислокации ВСУ и наёмников находился склад боеприпасов, поэтому взрыв произошёл с детонацией. По предварительным данным, в результате удара погибли более 20 боевиков, ещё как минимум 60 получили ранения.

В ночь на 18 октября назначенный властями Украины глава оккупированной ВСУ части Запорожья Иван Фёдоров проинформировал о серии взрывов в районах Запорожской области, подконтрольных украинской армии. Он уточнил, что в результате случившегося получили повреждения объекты инфраструктуры. Фёдоров также отметил, что за сутки в регионе прогремело около 200 взрывов.