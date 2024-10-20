Борисовка, Белгородская область, 21 октября, 2024, 02:13 — ИА Регнум. Ещё один мирный житель пострадал в результате новой атаки ВСУ на село Грузское в Борисовском районе Белгородской области, сообщил 21 октября глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Губернатор в своём Telegram-канале уточнил, что мужчину ранило при атаке беспилотного летательного аппарата.

«ВСУ повторно атаковали село Грузское Борисовского района. Ранен ещё один мирный житель. В результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранен мужчина», — написал он.

Гладков отметил, что пострадавший получил перелом ноги и осколочные ранения. Попутный транспорт доставил раненого в Борисовскую центральную районную больницу.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 20 октября украинские военные атаковали четыре населённых пункта в Белгородской области, в том числе село Грузское. В последнем случае дрон ВСУ атаковал сельскохозяйственное предприятие, где пострадал охранник. Медики выявили у него минно-взрывную травму, контузию, осколочные ранения лица, руки и ног. Раненый был направлен в областную клиническую больницу.

Кроме того, ВСУ обстреляли город Шебекино и село Новая Таволжанка, а также атаковали с использованием артиллерии и дронов-камикадзе село Тишанка Волоконовского района. В Тишанке в результате атаки был повреждён социальный объект, а также газопровод в одном из домов.