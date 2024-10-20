Белгород, 20 октября, 2024, 22:47 — ИА Регнум. Украинские военные вечером 20 октября атаковали четыре населённых пункта в Белгородской области, при одном из нападений пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«ВСУ атаковали сразу 4 населённых пункта нашей области. Ранен один мирный житель», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Ранения получил охранник сельскохозяйственного предприятия в селе Грузское Борисовского района, куда ударил беспилотник. Медики выявили у пострадавшего минно-взрывную травму, контузию, осколочные ранения лица, руки и ног. Он был направлен в областную клиническую больницу.

На предприятии в Грузском также получила повреждения газовая труба. Кроме того, ВСУ обстреляли город Шебекино и село Новая Таволжанка. Из-за ударов в Шебекино в частном доме полностью сгорели одна комната и чердачное помещение. Помимо этого, в трёх домах выбило окна, пробило крышу и посекло заборы.

В Новой Таволжанке в четырёх частных домовладениях получили повреждения остекление, кровли, фасады, надворные постройки и заборы. Кроме того, в этом селе один легковой автомобиль посекло осколками.

Село Тишанка Волоконовского района украинские военные атаковали с пользованием артиллерии и дронов-камикадзе. В результате атаки повреждён социальный объект, а также газопровод в одном из домов. Также в двух домовладениях получили повреждения окна, фасады и заборы.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября стало известно, что четыре человека пострадали в результате атак, совершённых ВСУ в Белгородском районе Белгородской области. Украинские военные три раза обстреливали посёлок Октябрьский. Среди пострадавших оказалась 12-летняя девочка. Ещё одним местом атаки стало село Петровка, где дрон ВСУ ударил по припаркованной легковой машине, у которой повредило кузов.