Москва, 20 октября, 2024, 20:42 — ИА Регнум. Латиноамериканские наёмники, воющие на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой Народной Республики, жалуются на нелогичные приказы командиров и на своё тяжёлое положение на фронте. Записи радиоперехвата их разговора опубликовал 20 октября телеканал RT.

ИА Регнум

«Сейчас люди приходят, а им ничего не говорят, ничего говорят, и всё идёт своим чередом <…> Так что не надо отдавать мне нелогичные приказы», — говорится в материале.

Другой признаётся, что не понимает, как остался жив после штурма российских бойцов, он говорит товарищу, что на рассвете постарается выбраться с того места, где его оставили. Он также обвиняет сослуживцев в несознательности и нежелании выполнять условия контракта.

Как передавало ИА Регнум, замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 15 октября заявил, что российские бойцы на одном из участков фронта спецоперации слышали в эфире разговоры на немецком языке. После атаки бойцов ВС РФ был слышан «визг», судя по которому, с позиций противника мало кто ушёл живым.

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 18 октября сообщил об иностранных наёмниках, захваченных в плен в ходе спецоперации. Компетентные органы выяснят, являются ли военнопленные наёмниками или представителями регулярных войск стран, входящих в НАТО.