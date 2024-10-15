Москва, 15 октября, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Военные спецназа «Ахмат» Вооружённых сил России уничтожили на одном из участков в зоне проведения спецоперации иностранных наёмников украинских формирований, говоривших на немецком языке. Об этом 15 октября рассказал замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Сергей Бобылев / РИА Новости

По словам Алаудинова, спецназ «Ахмат» на одном из участков линии боевого соприкосновения непосредственно столкнулся с наёмниками Вооружённых сил Украины, которые общались на немецком языке.

«Я могу гарантировать, что от тех немцев, от тех людей, которые говорили на немецком языке, там ребята мои работали двумя командами. <…> Я вам честно скажу, там такой визг в эфире стоял, и оттуда, по-моему, мало кто ушёл живым», — рассказал он эфире телеканала «Соловьев Live».

По словам командира спецназа «Ахмат», наёмники ВСУ оказываются неготовыми к напору, который показывают российские военные.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября старший инструктор Ленинградского полка с позывным Бетон рассказал, что иностранные наёмники в рядах украинских боевиков первыми убегают с позиций при приближении российских штурмовиков. По его словам, командование ВСУ держит наёмников на передовой для поднятия боевого духа украинских военных, многие из которых не понимают, зачем они воюют.

Командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса с позывным Горизонт 6 октября рассказал о ликвидации польских наёмников в приграничье Курской области. Военный уточнил, что чаще всего иностранные наёмники воюют во втором эшелоне, когда украинские боевики несут большие потери и начинают отступать.