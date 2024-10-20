Путин и президент ОАЭ посетят одно из образовательных заведений 21 октября
Ново-Огарево, Московская область, 20 октября, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на встрече в Ново-Огарёве с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном сообщил, что они 21 октября посетят одно из образовательных заведений.
«Завтра мы поговорим об этом подробно и посетим ещё одно из образовательных учреждений, которое развивается в том числе с вашим участием», — сказал российский лидер.
Путин не уточнил, какое именно учреждение планируется посетить.
Как передавало ИА Регнум, Нахайян прибыл в Москву вечером 20 октября. По столице его везли на российском автомобиле Aurus в сопровождении мотоциклистов. На пути движения кортежа улицу украсили в цвета флага ОАЭ.
Путин и высокий гость провели неформальную встречу. Российский лидер подчеркнул, что между странами выполняются все договорённости, они полностью соответствуют уровню стратегического партнёрства.
21 октября начнётся официальный визит Нахайяна в Россию. Президенты обсудят сотрудничество РФ и ОАЭ, а также ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 22 октября глава арабского государства будет участвовать в саммите БРИКС в Казани.