Ново-Огарево, Московская область, 20 октября, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на встрече в Ново-Огарёве с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном сообщил, что они 21 октября посетят одно из образовательных заведений.

РИА Новости/Михаил Метцель

«Завтра мы поговорим об этом подробно и посетим ещё одно из образовательных учреждений, которое развивается в том числе с вашим участием», — сказал российский лидер.

Путин не уточнил, какое именно учреждение планируется посетить.

Как передавало ИА Регнум, Нахайян прибыл в Москву вечером 20 октября. По столице его везли на российском автомобиле Aurus в сопровождении мотоциклистов. На пути движения кортежа улицу украсили в цвета флага ОАЭ.

Путин и высокий гость провели неформальную встречу. Российский лидер подчеркнул, что между странами выполняются все договорённости, они полностью соответствуют уровню стратегического партнёрства.

21 октября начнётся официальный визит Нахайяна в Россию. Президенты обсудят сотрудничество РФ и ОАЭ, а также ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 22 октября глава арабского государства будет участвовать в саммите БРИКС в Казани.