Ново-Огарево, Московская область, 20 октября, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Все договорённости между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами выполняются. Об этом 20 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе неформальной встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в Ново-Огарёве.

Артем Геодакян/ТАСС Встреча президента РФ Путина и президента ОАЭ Аль Нахайяна

«Все наши договорённости выполняются и в полной мере соответствуют уровню стратегического партнёрства», — сказал российский лидер.

Путин поблагодарил президента ОАЭ за тёплый приём во время визита в Абу-Даби в декабре 2023 года.

Как передавало ИА Регнум, Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян вечером 20 октября прибыл в Москву для встречи с Путиным. Его привезли на российском автомобиле Aurus, сопровождая на мотоциклах. Столицу по пути кортежа украсили в цвета флага ОАЭ.

Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что лидеры РФ и ОАЭ обсудят сотрудничество двух стран, а также ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

В мае Путин заявил, что и Россия, и арабские государства заинтересованы в развитии сотрудничества. Дружеские отношения между странами отвечают их интересам в сфере безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровнях.