Москва, 18 октября, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудит со своим коллегой из Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном сотрудничество двух стран, а также ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба Кремля.

Сергей Савостьянов/РИА Новости Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

Отмечается, что 21 октября президент ОАЭ прибудет в Россию с официальным визитом.

«На переговорах с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным будут рассмотрены состояние и перспективы развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в регионе Ближнего Востока и Северной Африки», — говорится в сообщении.

Также лидер ОАЭ будет принимать участие в мероприятиях саммита БРИКС, который состоится в Казани.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Путин пригласил президента ОАЭ на саммит БРИКС, который пройдёт в Казани. Глава государства отметил, что Россия продолжит контакты с ОАЭ и по этой линии.

Российский лидер также указал на то, что отношения двух стран вышли на беспрецедентно высокий уровень. По словам Путина, ОАЭ является главным торговым партнёром России в арабском мире.