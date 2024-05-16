Пекин, 16 мая, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Россия и арабские страны обоюдно заинтересованы в развитии сотрудничества. Об этом 16 мая в приветствии к участникам общеарабской встречи на высшем уровне заявил президент России Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Глава государства подчеркнул, что расширение дружественных отношений и сотрудничества между Россией и арабскими странами отвечает общим интересам.

«Убеждён, что дальнейшее расширение традиционно дружественных отношений и конструктивного многопланового сотрудничества между Российской Федерацией и арабскими странами в полной мере отвечает нашим общим интересам, идёт в русле обеспечения безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровнях», ― заявил российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Путин совершил визит в ОАЭ и Саудовскую Аравию. 6 декабря глава государства прибыл с визитом в ОАЭ для переговоров с президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В ходе встречи Путин по-арабски поблагодарил лидера ОАЭ за тёплый приём. Стороны провели встречу с участием делегаций за рабочим завтраком, а также в формате тет-а-тет.

После визита в ОАЭ российский лидер отправился в Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем, председателем совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Лидеры двух стран обсудили взаимодействие в многосторонних форматах. Особое внимание стороны уделили вопросам энергетики. Переговоры продлились более трёх часов. Российский лидер заявил, что ничто не может помешать развитию дружеских отношений Москвы и Эр-Рияда.

Путин 16 мая заявил, что Россия намерена активно поддерживать политико-дипломатические усилия арабских партнёров для урегулирования противоречий на Ближнем Востоке. Он добавил, что справедливое решение палестинской проблемы приобретает особую актуальность на фоне беспрецедентной эскалации на Ближнем Востоке.