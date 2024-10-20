Москва, 20 октября, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Идея о заключении военной сделки между Лондоном и Берлином связана с последствиями экономического кризиса. Такое мнение высказал в беседе с Lenta.Ru полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Global Look Press/IMAGO/Dwi Anoraganingrum

По его словам, концепция общеевропейской системы обороны существует примерно с начала 2000-х годов. Представления о масштабах этой системы менялись, затем важную роль в европейской обороне стало играть НАТО.

«Но Великобритания и Германия — наиболее пострадавшие от экономического кризиса страны. Поэтому, я полагаю, они пытаются сейчас создать подобие европейского оборонительного союза, что-то вроде НАТО. А страны Балтии предоставляют свои территории, это выгодное вложение, это бизнес, который позволит развернуть в условиях, приближенных к боевым по географической ситуации на границе с Россией, могут готовить свои части», — заявил эксперт.

Объединение усилий Берлина и Лондона Матвийчук назвал «симбиозом», который позволит им выполнять задачи в рамках обороны восточного фланга НАТО.

Как передавало ИА Регнум, газета The Times со ссылкой на министра обороны Великобритании Джона Хили сообщила о планах заключить «историческую» военную сделку между Лондоном и Берлином. По этому соглашению Лондон и Берлин смогут провести военные учения на восточной границе НАТО с Россией, в том числе в Прибалтике. Также страны смогут совместно закупать вооружение и создавать новое. По словам Хили, договор с Германией будет самым значимым двусторонним соглашением Британии после военной сделки с Францией в 2010 году.

19 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО воюет с Россией, используя для этого Украину. При этом российская армия становится самой технологичной и боеспособной, Россия готова продолжать борьбу и победить, подчеркнул он.