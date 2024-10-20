Москва, 20 октября, 2024, 18:45 — ИА Регнум. В результате отказа от поставок российского газа пострадают не только страны Восточной Европы, такие как Венгрия, Словакия и Болгария, но и весь Евросоюз, так как это приведёт к повышению цен на газ. Об этом в воскресенье, 20 октября, рассказал политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с ИА Регнум.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Ранее еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон сообщила, что страны — члены Европейского союза хорошо подготовлены к завершению транзита российского газа через Украину в объединение.

«Если Евросоюз откажется от поставок газа, то несколько стран ЕС существенно пострадают. Это страны Восточной Европы, такие как Венгрия, Словакия и Болгария. И основная проблема не в том, что эти три страны пострадают, а в том, что цены на газ вырастут, потому что ни Катар, ни США, ни Норвегия не смогут заместить те объёмы газа, которые поставляются Россией», — заявил эксперт.

По словам политолога, если Евросоюз не готов к повторению шока 2022 года, когда цены на газ выросли в разы, нужно что-то сделать с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который не желает продлевать договор о транзите газа с Россией. Потому что в противном случае с экономикой сообщества случился коллапс.

«Украина говорит, давайте мы будем проводить азербайджанский газ вместо российского. Но честно говоря, я не очень понимаю, как они будут поставлять азербайджанский газ вместо российского. Потому что этот азербайджанский газ должен всё равно пройти через российский газопровод. Это глупая тема с шантажом, Зеленский продолжает повышать ставки», — поделился мнением Данилин.

Эксперт пояснил, что Киев может подписать продление договора о транзите с Россией, так как особых препятствий для этого нет.

«На Украине сейчас во власти сидит нелегитимный диктатор, подписать вполне может правительство. Оно сохраняет легитимность, Верховная рада сохраняет легитимность. Договор могут подписать с Россией», — заключил политолог.

30 августа ИА Регнум передавало, что глава офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Киев намерен прекратить транзит газа и нефти из России в Евросоюз с 1 января 2025 года. В случае, если какая-либо из стран посчитает необходимым получать газ из Казахстана или Азербайджана, Украина будет готова принять участие в транзите, добавил он.

В феврале президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не зависит от европейских покупателей российского газа. Он посоветовал странам Европы самостоятельно решить, заинтересованы ли они в приобретении газа из РФ или нет. Россия использует другие маршруты, также идёт работа над собственной газификацией, подчеркнул российский лидер.