Лондон, 20 октября, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Из-за потерь среди военных в Вооружённых силах Украины (ВСУ) некому использовать западное оружие. Об этом 20 октября пишет The Telegraph со ссылкой на украинского лейтенанта Юлию Микитенко.

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«Сейчас нам выдали небольшое количество этого оружия, и мы должны использовать его так же, как и в 2022 году. Но, к сожалению, мы этого не сделаем, потому что многие погибли, пропали без вести и получили ранения», — заявила Микитенко.

По её словам, у ВСУ больше нет такой мотивации, какая была в 2023 году. Она также считает, что украинская армия ещё 10 лет не сможет восстановить силы до уровня 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, в период с 12 по 18 октября ВСУ в зоне проведения спецоперации потеряли почти 15,5 тыс. военных. В зоне ответственности группировки войск «Север» потери украинской армии составили 2745 бойцов. В зоне ответственности группировки «Запад» противник потерял до 3150 военных, Южной — до 5080, Центральной — до 3350, «Восток» ― 790 военнослужащих, «Днепр» — до 380.

Британский журнал Prospect 9 октября написал, что ответственные за безопасность европейские чиновники считают, что Украина медленно проигрывает в конфликте с Россией. По их словам, РФ может продолжить свою тактику конфликта на истощение и впоследствии освободить ещё больше контролируемых сегодня киевским режимом территорий.