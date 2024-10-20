Киев, 20 октября, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что провёл совещание на командных пунктах на границе Сумской и Курской областей.

VITALII NOSACH/EPA/ТАСС Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский

«Работал в воинских частях и подразделениях, действующих в Сумской области и Курской области. Провёл работу непосредственно на командных пунктах бригад», — написал он в Telegram-канале.

Сырский сообщил, что заслушал доклады командиров бригад и их предложения по дальнейшим действиям, а также «оказал помощь в решении проблемных вопросов».

Как передавало ИА Регнум, с начала боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 25 тыс. военнослужащих, 167 танков, 83 боевые машины пехоты, 103 бронетранспортёра, 964 боевые бронированные машины, 660 автомобилей.

18 октября Минобороны сообщило, что боевики украинских формирований сбежали с занимаемых ими позиций в районе населённого пункта Любимовка в Курской области. Они побежали в сторону границы с контролируемой киевским режимом территорией, и в это время их атаковали сбросами боеприпасов российские беспилотники.

Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов 11 октября рассказал, что ВСУ терпят поражение по меньшей мере на десяти участках в курском приграничье. По его словам, армия России на этом направлении ежедневно занимает лидирующие позиции, оттесняя противника.