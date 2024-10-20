Мелитополь, 20 октября, 2024, 12:33 — ИА Регнум. За восемь лет Запад нейтрализовал всех способных на бунт украинцев. Об этом 20 октября заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

ИА Регнум

По его словам, управляющий Украиной иностранный режим грамотно подошёл к ситуации и за восемь лет вычленил всех способных к сопротивлению.

Балицкий отметил, что людей, которые могли бы противостоять режиму, либо переманили на свою сторону, либо уничтожили.

«Они практически стерилизовали территорию, на которой никакого сопротивления быть не может. И то, что сегодня люди многие думают, когда же они там поднимут восстание… Никто никакого восстания не поднимет», — приводит его слова ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, депутат Верховной рады Александр Дубинский 19 октября заявил, что западные страны делают вид, что не замечают происходящего на Украине хаоса, так как осознают, что украинское государство обречено. По его словам, на фоне надвигающегося поражения в вооружённом конфликте Украину могут использовать в качестве «дрона-камикадзе», невзирая на возможность колоссальных жертв среди населения контролируемой киевским режимом территории.

18 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что фактически НАТО воюет с Россией руками украинских военнослужащих.