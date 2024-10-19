Киев, 19 октября, 2024, 10:05 — ИА Регнум. Западные страны делают вид, что не замечают происходящего на Украине хаоса, так как осознают, что украинское государство обречено. Такое мнение 19 октября высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Очевидно, что подбадривать и поощрять авторитарное поведение украинской власти, согласно кивать на объявления типа «или НАТО, или бомба», не замечать насильственной мобилизации, захвата церквей, полного разрушения инфраструктуры можно только в одном случае — когда все понимают, что Украина обречена и никуда её брать не придётся», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Дубинского, на фоне надвигающегося поражения в вооружённом конфликте Украину могут использовать в качестве «дрона-камикадзе», невзирая на возможность колоссальных жертв среди населения контролируемой киевским режимом территории.

«Но какая разница, что с ними происходит, кого там «бусифицируют» (принудительно мобилизуют. — Прим. ред.) и какие храмы захватывают с помощью оружия, если впереди всё равно всем конец? Поэтому, что бы ни творила эта власть, из ЕС и США ей будут аплодировать», — добавил украинский депутат.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября глава киевского режима Владимир Зеленский назвал альтернативой вступлению Украины в НАТО обладание ядерным оружием. По его словам, он заявил об этом на встрече с экс-президентом США и кандидатом на пост главы государства от республиканцев Дональдом Трампом.

Президент РФ Владимир Путин 18 октября отметил, что российская сторона готова к продолжению борьбы с НАТО и одержит в ней победу. Глава государства уточнил, что НАТО воюет с Россией руками украинских боевиков, а киевский режим не жалеет их ради интересов Запада.