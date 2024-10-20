Белгород, 20 октября, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Актёр Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии, может выйти на свободу в рамках условно-досрочного освобождения. Об этом 20 октября сообщил Telegram-канал SHOT.

РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда

По информации канала, такая возможность у Ефремова появилась из-за серьёзного обострения хронической обструктивной болезни лёгких.

«Сейчас есть риск развития у Ефремова дыхательной недостаточности или лёгочной инфекции, поэтому его адвокаты будут подавать прошение об УДО в ближайшее время, чтобы актёр смог вернуться к семье в декабре и пройти комплексное обследование в клинике», — сказано в сообщении канала.

В материале отмечается, что все необходимые справки уже собраны.

Как передавало ИА Регнум, ранее 17 октября в СМИ появилась информация, что Ефремов плохо чувствует себя, не может разговаривать и задыхается из-за обострения обструктивного заболевания лёгких. По этой причине он не в состоянии поговорить с адвокатом и оформить документы об УДО. В тот же день в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Белгородской области опровергли данные заявления.

Ефремов с декабря 2020 года отбывает наказание в ИК-4 в городе Алексеевка в Белгородской области. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тыс. рублей по делу о ДТП со смертельным исходом, которое произошло в июне 2020 года на Смоленской площади в Москве.

В апреле 2024 года актёру отказали в условно-досрочном освобождении из колонии. Как выяснилось, у Ефремова был выговор за нарушение режима, так как он опоздал на одно из обязательных мероприятий. В конце сентября стало известно, что защита актёра подготовила документы по условно-досрочному освобождению.