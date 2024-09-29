Москва, 29 сентября, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Российский актёр Михаил Ефремов, отбывающий наказание за ДТП со смертельным исходом, собирался подать ходатайство об отправке его в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

Dmitry Rozhkov

В публикации говорится, что актёр выразил желание проходить службу в зоне спецоперации в качестве танкиста. В свою очередь близкие актёра и руководство колонии отговорили его от этого, предложив ему продолжать заниматься саморазвитием в колонии и работать в библиотеке.

По данным Telegram-канала, в настоящее время защита подготовила документы по условно-досрочному освобождению (УДО). При благоприятном раскладе Ефремов может встретить Новый год уже на свободе дома, говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, в июне СМИ писали, что Ефремову предложили подумать об участии в специальной военной операции ради УДО. Уточнялось, что организация «Ветераны России» готовила письмо в белгородское СИЗО, где Ефремов отбывает срок. Актёру собирались предложить отправиться в зону боевых действий, чтобы искупить вину и быстрее выйти на свободу.

Председатель организации Ильдар Резяпов отметил, что решение об УДО принимает суд, однако Ефремову стоит рассчитывать на ходатайство общественников в случае, если он пожелает стать добровольцем.

В апреле Ефремову отказали в условно-досрочном освобождении из колонии в Белгородской области. Руководство ИК-4, где отбывает наказание артист, утвердило его прошение несколько месяцев назад. В ходе проверки выяснилось, что Ефремову сделали выговор за нарушение режима колонии — он опоздал на одно из «обязательных мероприятий». По этой причине прошение об УДО не отправили в районный суд.

ДТП со смертельным исходом, за которое осудили Ефремова, произошло 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Актёр был за рулём автомобиля пьяным, он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автофургоном. Водитель фургона Сергей Захаров позже умер в больнице. Приговор Ефремову за преступление, предусмотренное пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ, вынесли 8 сентября того же года. Суд назначил ему восемь лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. рублей.