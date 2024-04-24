Москва, 24 апреля, 2024, 08:54 — ИА Регнум. Актёру Михаилу Ефремову, осуждённому за ДТП со смертельным исходом, отказали в условно-досрочном освобождении из колонии в Белгородской области. Об этом сообщает 24 апреля «Газета.Ru».

Евгений Биятов/РИА Новости Михаил Ефремов

Руководство ИК-4, где отбывает наказание артист, несколько месяцев назад утвердило его прошение об УДО. В ходе проверки выяснилось, что Ефремову сделали выговор за нарушение режима колонии — он опоздал на одно из «обязательных мероприятий». По этой причине прошение об УДО не отправили в районный суд.

По словам адвоката осуждённого, внутренней комиссии не было, прошение его клиент не подавал. В суде же сообщили, что прошение об УДО должно было прийти ещё в марте.

Как передавало ИА Регнум, в марте появились сообщения о том, что администрация колонии одобрила условно-досрочное освобождение Ефремова, однако в пресс-службе белгородского УФСИН России это опровергли. Первое прошение об УДО актёр подал годом ранее, но тогда его не согласовали.

ДТП со смертельным исходом, за которое осудили Ефремова, произошло 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Актёр был пьян, находясь за рулём автомобиля. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автофургоном, водитель которого Сергей Захаров позже умер в больнице. Приговор Ефремову за преступление, предусмотренное пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ, вынесли 8 сентября того же года. Суд назначил ему восемь лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. рублей.