Алексеевка, Белгородская область, 17 октября, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Состояние здоровья 60-летнего актёра Михаила Ефремова, отбывающего наказание в колонии, резко ухудшилось в связи с обострением обструктивной болезни лёгких, сообщил 17 октября Telegram-канал SHOT.

Евгений Биятов/РИА Новости

Актёру тяжело дышать, и он почти не может разговаривать. Ефремов бросил курить. Из-за плохого самочувствия он не может говорить с адвокатами.

Обострившееся хроническое заболевание может привести к дыхательной недостаточности, и Ефремову необходим ежедневный врачебный осмотр. В колонии есть медчасть, укомплектованная 12 сотрудниками, включая терапевта, инфекциониста, фтизиатра, рентгенолога и стоматолога.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве Ефремов, находившийся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, устроил дорожную аварию со смертельным исходом. Суд 8 сентября приговорил его к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. рублей.

В апреле 2024 года администрация колонии отказала Ефремову в условно-досрочном освобождении.

В конце сентября стало известно, что актёр собирался подать ходатайство об отправке его в зону проведения СВО. Родственники Ефремова не поддержали эту инициативу. Защита актёра подготовила документы по условно-досрочному освобождению.