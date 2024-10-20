Белград, 20 октября, 2024, 09:40 — ИА Регнум. Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич в ходе телефонного разговора обсудят актуальные мировые и региональные вопросы, включая ситуацию в Косово. Об этом 20 октября сообщило агентство Tanjug со ссылкой на администрацию главы республики.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

«Два лидера обменяются мнениями по всем актуальным темам, сделав особый акцент на региональных вопросах, а также на неблагоприятной ситуации, в которой находится сербский народ в автономном крае Косово и Метохия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры России и Сербии проведут телефонный разговор в 80-ю годовщину освобождения Белграда от немецко-фашистской армии во время Второй мировой войны.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября Вучич заявил, что готов обсудить с президентом России 80-летнюю годовщину освобождения Белграда от фашистов. Сербский лидер добавил, что стороны также намерены обсудить в числе прочего сотрудничество двух стран в экономической и энергетической сферах.

Путин 4 сентября провёл встречу с вице-премьером Сербии Александром Вулином. В ходе неё глава государства напомнил о глубоких исторических корнях отношений двух стран и подчеркнул, что у Москвы и Белграда большое количество направлений сотрудничества. Российский лидер также выразил надежду, что президент Сербии примет участие в саммите БРИКС, который пройдёт в Казани с 22 по 24 октября.