Орландо, США, 20 октября, 2024, 07:12 — ИА Регнум. Австралийский боксёр Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю, уступил россиянину Бахраму Муртазалиеву в поединке за чемпионский титул по версии Международной боксёрской федерации (IBF) в первом среднем весе. Бой состоялся 19 октября в Орландо, штат Флорида.

Hannes P Albert/dpa/picture-alliance/ТАСС Бахрам Муртазалиев

Во втором раунде россиянин трижды отправил своего соперника в нокдаун. Поединок завершился в начале третьего раунда победой Муртазалиева техническим нокаутом, уточняет телеканал ESPN. В течение боя Муртазалиев нанёс 67 ударов против 37 у Цзю.

Муртазалиев продлил победную серию до 23 поединков. Для Тима Цзю это поражение стало вторым в карьере и вторым подряд. В конце марта он уступил американцу Себастьяну Фундоре раздельным решением судей. На счету австралийца 24 победы в 26 поединках на профессиональном уровне.

Как передавало ИА Регнум, Бахрам Муртазалиев завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в средней весовой категории в апреле. Проходивший в Фалькензе (Бранденбург) поединок с немецким боксёром Джеком Кулкаем завершился досрочно. В конце 11-го раунда россиянин отправил своего оппонента в технических нокаут.

12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе Kingdom Arena состоялся поединок между россиянином Артуром Бетербиевым и российским боксёром Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе. Бой, продолжавшийся все 12 раундов, завершился решением судей со счётом 114–114, 115–113, 116–112 в пользу Бетербиева. Таким образом, спортсмен стал первым в истории России обладателем чемпионского пояса по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).