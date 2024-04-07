Бранденбург, Германия, 7 апреля, 2024, 03:38 — ИА Регнум. Российский боксёр Бахрам Муртазалиев победил немецкого боксёра Джека Кулкая в 12-раундовом поединке и завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) в средней весовой категории (до 69,9 кг).

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Бой между спортсменами, проходивший 6 апреля в немецком городе Фалькензе в Бранденбурге, завершился досрочно. В конце 11-го раунда россиянин отправил своего оппонента в технический нокаут.

Победа в титульном бою стала для непобеждённого Муртазалиева 22-й в карьере на профессиональном уровне. Джек Кулкай же потерпел пятое поражение при 33 победах.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта австралийский боксёр Тим Цзю уступил американцу Себастьяну Фундоре и не смог во второй раз защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в среднем весе. Поражение в этом поединке стало для сына бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю первым в карьере.