Белгородский район, Белгородская область, 19 октября, 2024, 22:33 — ИА Регнум. Несколько человек пострадали в результате атак, совершённых ВСУ в Белгородском районе, сообщил 19 октября глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Под атаку Вооружённых сил Украины попал Белгородский район. Есть раненые», — написал он в своём Telegram-канале.

Так, по данным губернатора, украинские военные три раза обстреливали посёлок Октябрьский, где пострадали четыре человека, в том числе 12-летняя девочка. Её доставили в Октябрьскую районную больницу с осколочным ранением плеча. После оказания первой помощи ребёнка перевели в Детскую областную клиническую больницу.

Две женщины, которые также получили осколочные ранения, поступили в городскую больницу №2 г. Белгорода. Туда же медики госпитализировали пострадавшего мужчину, который ранее самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу.

Кроме того, как уточнил Гладков, при обстреле загорелись надворные постройки в двух частных домовладениях. Пожары удалось ликвидировать. Также, согласно предварительным сведениям, в 20 жилых домах повредило кровлю, выбило окна и посекло фасады. Помимо этого, получили различные повреждения 14 автомобилей.

Ещё одним местом атаки стало село Петровка, где дрон ВСУ ударил по припаркованной легковой машине, у которой повредило кузов.