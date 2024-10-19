Москва, 19 октября, 2024, 19:57 — ИА Регнум. В Москве организована доследственная проверка по факту обнаружения человечески останков на берегу реки близ улицы Свободы. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе столичного управления СК РФ.

Прокуратура Москвы

Части тела были обнаружены в парке. Они находились в большом чёрном пакете.

«В настоящее время следователи столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — указано в Telegram-канале ведомства.

Следователи планируют провести судебно-медицинскую экспертизу. Ход проверки контролируется Тушинской межрайонной прокуратурой.

Как сообщало ИА Регнум, в августе в Санкт-Петербурге из Невы выловили труп мужчины без нижних конечностей. На вид ему было 35–40 лет, на левом плече набита татуировка. Долгое пребывание тела в воде не позволило установить причину смерти мужчины, труп был направлен в морг.