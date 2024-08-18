Санкт-Петербург, 18 августа, 2024, 17:46 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из Невы извлекли труп мужчины без нижних конечностей, сообщает 18 августа «Фонтанка».

Замир Усманов/ТАСС

По данным портала, очевидец заметил плывущее в сторону Литейного моста тело днём 17 августа. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб выловили покойного в районе дома № 40 по Свердловской набережной.

Уточняется, что у трупа отсутствуют ноги, на вид ему было 35–40 лет, на левом плече набита татуировка. Долгое пребывание тела в воде не позволяет установить причину смерти мужчины, труп направлен в морг.

Как передавало ИА Регнум, в июне отдыхающие на пляже Булатниковского пруда в Московской области четыре часа провели рядом с телом, спрятанным в мешок на пляже. Люди плавали возле трупа, ничего не подозревая. Кто-то из посетителей пляжа заметил мешок и вызвал полицию.

В посёлке Казармы Надеждинского района Приморского края жители обнаружили на берегу реки Вторая Речка чемодан, внутри которого лежало тело мужчины с пакетом на голове.