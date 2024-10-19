Киев, 19 октября, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Киевский режим получит первые французские истребители Mirage 2000 в начале 2025 года. Об этом 19 октября заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который ранее прибыл с визитом в Киев.

Global Look Press/Cody Froggatt/Keystone Press Agency

«Первые самолёты Mirage 2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года. Также Франция будет готовить пилотов для этих самолётов», — привело его слова украинское издание «Страна. ua».

Кроме того, он заявил о том, что Париж поддерживает «план победы» главы киевского режима Владимира Зеленского и намерен помогать Киеву столько, сколько это будет необходимо.

Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, который разработали в 1970-х годах и приняли на вооружение армии Франции в 1984 году. Производство этих боевых самолётов прекратили ещё в 2007 году.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж передаст украинским боевикам истребители Mirage-2000. Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал это решение, которое, по его мнению, ещё больше приближает третью мировую войну.

Министр обороны Украины Рустем Умеров 22 сентября заявил, что киевский режим, кроме американских истребителей F-16 и французских Mirage-2000, также хочет получить от Запада истребители Gripen и Eurofighter. По его словам, переговоры на этот счёт уже начались.

Военный корреспондент Андрей Коц 17 октября отметил, что обещанные Парижем Киеву истребители Mirage 2000 создадут дополнительную нагрузку на тыловые подразделения украинских войск. Эксперт отметил, что эти самолёты известны высокой аварийностью.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2023 года отмечал, что западная помощь Киеву не сможет изменить ход спецоперации, а поставки оружия Украине только истощают ресурсы стран, оказывающих ей поддержку.