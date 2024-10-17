Москва, 17 октября, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Истребители Mirage 2000, которые Париж обещал поставить Киеву, создадут дополнительную нагрузку для тыловых подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ). Такое мнение высказал военный корреспондент Андрей Коц.

Qian Baihua/Global Look Press

«Для тыловых служб ВСУ эксплуатация этих машин станет сущим адом. Теперь им придется разбираться не только с F-16, но и с абсолютно непохожим на него Mirage 2000», — написал Коц в материале для «РИА Новости».

По его словам, французские истребители известны высокой аварийностью. Данное обстоятельство станет дополнительным вызовом для украинских техников, потому что ВСУ, скорее всего, поставят не самые новые самолёты.

Как передавало в сентябре ИА Регнум, Киев, помимо американских истребителей F-16 и французских Mirage-2000, рассчитывает также получить от западных партнёров истребители Gripen и Eurofighter, переговоры на этот счёт уже начались.

6 октября стало известно, что Нидерланды поставили Украине первую партию F-16 из 24 обещанных. По словам министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса, остальные истребители будут направлены на Украину в ближайшие месяцы. 17 октября Брекелманс заявил, что Амстердам разрешает Киеву использовать поставленные истребители F-16 в том числе для ударов по военным целям в России.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления Киеву военной помощи. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ещё в 2022 году указывал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для Вооружённых сил РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2023 года подчеркнул, что западная помощь киевскому режиму не может изменить ход специальной военной операции, а поставки оружия Украине только истощают ресурсы стран, которые оказывают ей поддержку.