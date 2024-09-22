Киев, 22 сентября, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Киев, помимо американских истребителей F-16 и французских Mirage-2000, рассчитывает также получить от западных партнёров истребители Gripen и Eurofighter, переговоры на этот счёт уже начались. Об этом 22 сентября в эфире национального телемарафона сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Cody Froggatt/Global Look Press

«Консультации идут по Gripen и Eurofighter. То есть это очень хороший список платформ, и мы обсуждаем, когда они уже начнут…» — сказал Умеров.

Глава украинского оборонного ведомства указал, что вскоре украинская сторона отчитается о результатах этих переговоров.

Как передавало ИА Регнум 20 сентября, США могут включить в новый крупный пакет военной помощи Украине ракеты средней дальности AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW) для истребителей F-16, уже поставленных ранее.

29 августа Генеральный штаб ВСУ признал, что Украина потеряла первый переданный Западом истребитель F-16. По информации WSJ, самолёт, вероятно, потерпел крушение в результате ошибки пилота. В результате инцидента погиб пилот Алексей Месь, одним из первых прошедший обучение по управлению F-16.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления Киеву военной помощи. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ещё в 2022 году указывал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для Вооружённых сил РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2023 года подчеркнул, что западная помощь киевскому режиму не может изменить ход специальной военной операции, а поставки оружия Украине только истощают ресурсы стран, которые оказывают ей поддержку.