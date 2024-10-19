Москва, 19 октября, 2024, 14:46 — ИА Регнум. В 16 субъектах РФ беременные будут получать в женских консультациях письмо патриарха Кирилла, написанное им в поддержку рождения ребёнка. Об этом 19 октября в беседе с «РИА Новости» рассказала руководитель проекта «Здравствуй, мама!» и организатор акции Наталья Москвитина.

РИА Новости/Кирилл Брага

«В государственных женских консультациях беременным при первом приеме дарят «папку помощи»: письмо-поздравление от главы региона и главы местной митрополии <…> В ближайший месяц беременные начнут получать в той же «папке помощи» именное письмо от патриарха Московского и всея Руси Кирилла», — рассказала Москвитина.

По её словам, в письме глава Русской православной церкви (РПЦ) благословляет женщину и ее дитя, желает им «доброго здоровья, душевного мира и многих милостей от Христа, Подателя жизни».

Как передавало ИА Регнум, 14 октября глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов заявил, что появляющиеся в последнее время в публичном пространстве идеи о введении налога на бездетность являются провокациями, призванными помешать принятию закона о запрете пропаганды чайлдфри в России.

Представитель РПЦ уточнил, что запрет пропаганды чайлдфри — «то есть пропаганды ненависти к детям и превосходства бездетного образа жизни» — поможет оздоровлению общества в России и защитит российскую молодёжь от подобных технологий манипуляции сознанием.

17 октября Госдума России в первом чтении приняла законопроект о введении штрафов в размере до 5 млн рублей за публичную пропаганду чайлдфри. Соответствующие дополнения внесены в шесть действующих в РФ федеральных законов.