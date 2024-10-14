Москва, 14 октября, 2024, 08:39 — ИА Регнум. Появляющиеся в последнее время в публичном пространстве идеи о введении налога на бездетность являются провокациями, призванными помешать принятию закона о запрете пропаганды чайлдфри в России. Такое мнение 14 октября высказал глава Патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов.

Константин Чалабов/РИА Новости

«В последнее время в публичном пространстве стали появляться абсурдные провокационные инициативы типа налога на бездетность. Они вбрасываются, на мой взгляд, для того, чтобы вызвать негатив к теме поддержки традиционной семьи и ограничения деструктивных идеологий, в частности, воспрепятствовать принятию закона о запрете пропаганды чайлдфри», — привело его слова «РИА Новости».

По мнению Лукьянова, такого рода предложения отдельных общественных деятелей способствуют ослаблению суверенитета страны, и вся эта ситуация только в очередной раз подтверждает правильность усилий общества в России по самозащите от деструктивных идеологий и субкультур.

Представитель РПЦ уточнил, что запрет пропаганды чайлдфри — «то есть пропаганды ненависти к детям и превосходства бездетного образа жизни» — поможет оздоровлению общества в России и защитит российскую молодёжь от подобных технологий манипуляции сознанием.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец предложил ввести в России налог для бездетных россиян и семей с одним ребёнком. Экономист назвал размер такого налога в 30–40 тыс. рублей с семьи, но не уточнил, за какой период времени предлагается его взимать.

Позднее в этот же день уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская назвала эту инициативу «битьём хлыстом», а не решением проблем с рождаемостью. Она подчеркнула, что такие идеи настраивают общество против детей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 14 октября заявил, что предложение о введении в России налога на бездетность требует анализа специалистов. По его словам, администрации президента РФ ещё неизвестны детали этой инициативы.