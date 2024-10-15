Курск, 15 октября, 2024, 21:59 — ИА Регнум. Отделение солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) из пяти бойцов, ранее судимых за изнасилование, сдалось в плен в Курской области. Об этом 15 октября сообщает ряд российских СМИ, в том числе «Российская газета».

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Уточняется, что, по признанию во время допроса самих украинских военнослужащих, они все были судимы и отбывали наказание за решёткой, но их выпустили в обмен на подписание контракта и отправили на фронт. При этом все пятеро сдавшихся в плен украинских солдат подтвердили, что их осудили за изнасилования.

Все украинские военнослужащие, по их словам, сложили оружие в первом же бою.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным украинского издания «Страна. ua», значительная часть мобилизованных в ряды украинской армии заключённых осуждена за тяжкие преступления, включая убийства, бандитизм и вымогательство.

Верховная рада Украины 8 мая приняла законопроект о мобилизации осуждённых. Документ предполагает, что мобилизация осуждённых является добровольной. Мобилизованные заключённые будут условно-досрочно освобождены. Добровольному призыву не подлежат осуждённые за преступления против основ национальной безопасности, убийства, сексуальное насилие, педофилию и ДТП со смертельным исходом, совершённые под действием алкоголя или наркотиков.